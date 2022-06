Frauen haben mehr Rentenansprüche

Frauen zahlen einem Bericht zufolge länger in die Rentenversicherung ein und haben dadurch im Ruhestand mehr Ansprüche als noch vor 20 Jahren. Frauen, die 2021 in Rente gingen, kamen durchschnittlich auf 36,9 Versicherungsjahre, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und beruft sich auf eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung Bund. 20 Jahre zuvor kamen Frauen auf nur 27,2 Versicherungsjahre. Das Plus an Versicherungsjahren bedeutet für sie auch mehr Geld.