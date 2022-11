„Wie sich Ihre Maklerfirma zum Ruhestand vergolden lässt?“

Herr Henkies, mit einer Verrentung von Maklerbeständen bekommen Makler:innen leicht 5 Mal mehr als bei einem Verkauf. Warum ist das so?

Henkies: Aktuell erhalten Makler:innen für ihre Bestände zwischen 2 und 3 Jahrescourtagen. Es beginnen zudem viele Pools, die jetzt Bestände kaufen möchten und mit bis zu 5 Jahrescourtagen locken. Das ist eine gute Nachricht, weil es die Versorgungssituation der Makler:innen deutlich verbessern wird. Wer aber die Wahl hat, sollte weiterhin auf eine Verrentung setzen. Da bieten wir bis zu 100% der bisherigen Courtage lebenslänglich als Rente an. Solche Bestände laufen im Schnitt mindestens 25 Jahre. Das heißt, wir können Makler:innen rund 5 Mal so viel für ihren Bestand garantieren, wie unerfahrene Poolaufkäufer:innen oder persönliche Bekannte.

Was nützt Makler:innen eine persönliche Rente, wenn sie Geld brauchen, um ihre Familien abzusichern?

Henkies: In diesem Fall können Makler:innen eine Garantierente wählen. Sie erhalten dann immer noch 90% lebenslange Rente, aber die Familie bekommt auch nach dem Ableben der Maklerin oder des Maklers bis zu 30 Jahre weiter ihre/seine Bezüge. Damit können Makler:innen ihre Angehörigen optimal absichern.

Ist die Verrentung des eigenen Betriebs immer besser als ein Verkauf?

Henkies: Jede/r Makler:in ist anders. Vielleicht benötigt der/die Makler:in schnell eine größere Summe Geld, um einen Kredit abzulösen? Manchmal geht es auch nicht nur um die Sicherung des eigenen Ruhestands, sondern um den Erhalt der Arbeitsplätze für die Angestellten oder die steuerlichen Gegebenheiten sprechen gegen eine Rentenlösung. In all solchen Fällen kann ein Verkauf die bessere Wahl sein. Ich prüfe das individuell mit allen Makler:innen, die sich an uns wenden. Wenn die Rente nicht gewünscht oder nicht geeignet ist, bieten wir auch einen Bestandskauf an.

Neue Poolkäufer:innen bieten Höchstpreise an. Was bieten Sie für den Bestandskauf?

Henkies: Mehr. Wir prüfen die Werthaltigkeit des Bestands. Ist der Bestand werthaltig, überbieten wir jedes Angebot. Vor allem erarbeiten wir aber ein Konzept. Es geht nicht nur darum, welchen Preis ein/e Makler:in brutto erzielt, sondern was der/die Makler:in netto übrig behält und da spielt das richtige Kaufkonzept eine große Rolle. Unerfahrene Aufkäufer:innen lassen Verkäufer:innen oft unwissentlich verbluten. Da darf man sich von großen Namen nicht täuschen lassen. Was aber wichtiger ist: Wir bieten nicht nur den höchsten Preis, sondern auch eine Schnellkaufgarantie. Manchmal braucht eine Kollegin oder Kollege einfach auch schnell das Geld. Bei uns kann der Kaufpreis innerhalb von 3 Tagen nach Kontaktaufnahme auf dem Konto sein.

Wann kümmere ich mich um meinen Ruhestand am besten?

Henkies: Sofort. Ein Ruhestandskonzept bedeutet sofort eine Wertsteigerung des Betriebs. Viele Maklerkolleginnen und -kollegen kümmern sich um ihren Ruhestand, wenn sie sich auf der Zielgerade befinden. Konstruktionsfehler im Betrieb können dann manchmal nicht mehr geheilt oder korrigiert werden, was sich intensiv auf den Kaufpreis auswirkt oder eine hohe Steuerbelastung nach sich zieht. Daher ist der beste Zeitpunkt für ein Gespräch JETZT.