Neuer Ausbildungsleiter bei der Fonds Finanz

Gut investiert in weibliche Mitarbeiter

Frauen sind in der Finanzbranche immer noch unterrepräsentiert. Dabei bringen Beraterinnen viele Stärken mit, die Kunden in der heutigen Zeit besonders schätzen. Ein großer Teil der Finanzunternehmen hat deshalb erkannt: Die Investition in weibliche Mitarbeiter lohnt sich – vor allem weil …