Plansecur-Umfrage: Inflation liegt auf Sorgenskala vorn

Welche Themen sind für die Finanzbranche künftig am wichtigsten? Diese Frage stellte der Finanzvertrieb Plansecur seinen rund 180 Beraterinnen und Beratern. Die Angst vor einer grassierenden Inflation ist das bei weitem häufigste Thema, auf das die Finanzfachleute von Privatkunden angesprochen werden. Doch der Optimismus scheint bei den Kunden zu überwiegen.

„Die Furcht vor einer galoppierenden Geldentwertung liegt auf der Sorgenskala sogar noch vor dem Bangen um die eigene Altersvorsorge, die traditionell als wichtigstes Thema der Finanzberatung in Deutschland gilt“, erklärt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.

62 Prozent der Plansecur-Berater stufen Finanzanlagen gegen die Inflation als wichtigstes Thema für private Anleger ein. Für 57 Prozent (Mehrfach­nennungen waren erwünscht) steht die sichere Altersvorsorge an vorderster Stelle, wobei beide Themen eng zusammenhängen. Beinahe die Hälfte (49 Prozent) werden von der Kundschaft vor allem auf Aktien- und Fondssparpläne angesprochen. Rund 45 Prozent der Berater müssen Fragen zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Finanzanlagen beantworten. In mehr als einem Drittel aller Beratungsgespräche steht die Ruhestandsplanung im Mittelpunkt.

Von starken Zukunftssorgen bei Beratungs­gesprächen weiß nur ein Fünftel der Berater zu berichten. „Rund 80 Prozent der Menschen blicken mehr oder minder positiv in ihre finanzielle Zukunft“, kommentiert Hauser dieses Ergebnis.