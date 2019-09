Deutsche Finance Group erhält Vertriebszulassung für Immobilienaktienfonds

Die Deutsche Finance Group hat die Vertriebszulassung für den DF Deutsche Finance Securities Fund – Global Real Estate Investments (ISIN LU2026829528) in Deutschland, Österreich und Luxemburg erhalten.

Mit dem UCITS Aktienfonds startet die DEUTSCHE FINANCE GROUP den Geschäftsbereich „Listed Products“ und bietet institutionellen und privaten Investoren einen professionellen Zugang zu internationalen Immobilienaktien-gesellschaften und REITS.

„Ziel ist es in ein globales Portfolio von langfristig attraktiven Immobilienunternehmen zu investieren, die in Summe sowohl eine Ausschüttung als auch eine Wertsteigerung ermöglichen.“, so Michael Steindler, Geschäftsführer der Deutsche Finance Securities.

Foto: Deutsche Finance Group