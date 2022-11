ESG in der Immobilienbranche: Nachhaltig erfolgreich

Nachhaltigkeit darf jedoch nicht nur eindimensional betrachtet werden, also beschränkt auf ökologische bzw. Umweltaspekte. Vielmehr muss das Thema gesamtheitlich verstanden werden – dabei geht es auch um Aspekte wie sozialen Impact und die Unternehmensführung. Konkret bedeutet dies, dass bei Immobilien nicht nur Aspekte wie Gebäudedämmung oder Nachhaltigkeit der Baustoffe eine Rolle spielen, sondern auch die Frage, welchen gesellschaftlichen bzw. sozialen Mehrwert eine Immobilie möglicherweise bietet. Denn: Ein konsequenter ESG-Ansatz macht Immobilien nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch moderner und effizienter. Ein durchdachter und gesamtheitlicher Ansatz kann helfen, Leerstand in den Objekten zu reduzieren sowie höhere Mieten und langfristiges Wertsteigerungspotenzial zu sichern. Wer dagegen Nachhaltigkeitsaspekte ignoriert, verliert langfristig Geld.

Der Fonds- und Asset-Manager Verifort Capital setzt hierbei auf eine eigene ESG-Strategie. Darin hat sich das Unternehmen klare Ziele gesetzt, mit denen Nachhaltigkeitskriterien in das eigene Handeln integriert werden. Neben Maßnahmen zur Reduzierung mobilitätsbedingter CO2-Emissionen oder der regelmäßigen Prüfung interner Prozesse nach den Grundsätzen guter Unternehmensführung, ist Verifort Capital seit 2020 Gründungsmitglied der Initiative ECORE (ESG-Circle of Real Estate). In dieser Nachhaltigkeitsinitiative der Immobilienbranche arbeitet das Unternehmen mit an der Entwicklung von Branchenstandards, mit denen Nachhaltigkeit in Immobilienportfolios transparent, messbar und vergleichbar werden.

ESG ist mehr als ökologische Nachhaltigkeit

Die ESG-Strategie von Verifort Capital bezieht auch das Immobilien-Portfolio ein. So werden bei Objektankäufen klar definierte ESG-Kriterien berücksichtigt. Konkret heißt das, dass die einzelnen Gebäude auf Faktoren wie beispielsweise den Energieverbrauch, vorhandene Wärmedämmung oder die Nutzung von Ökostrom geprüft werden. Ähnlich geht Verifort Capital bei CAPEX-Maßnahmen vor, wo unter anderem darauf geachtet wird, ökologische und zertifizierte Materialien und Bauprodukte einzusetzen und die Nutzer mit in die Prozesse einzubinden.

Darüber hinaus leistet Verifort Capital mit Investitionen in Sozial- und Pflegeimmobilien einen großen sozialen Impact, also das S in ESG. Der sich abzeichnende Mangel an ausreichenden Pflegeplätzen in Deutschland stellt eine große gesellschaftliche Herausforderung dar. Mit seinen Health&Care-Fonds unterstützt Verifort Capital die Finanzierung und den Betrieb von Einrichtungen in Deutschland, die älteren und pflegebedürftigen Menschen bis ins hohe Alter Betreuung und einen Platz zum Leben ermöglichen – und ermöglicht seinen Anlegern damit, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Auch bei diesen Immobilien spielen ökologische Aspekte und Fragen der guten Unternehmensführung eine wichtige Rolle. So investiert Verifort Capital beispielsweise nur in schlüsselfertige Objekte, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und achtet bei der Auswahl der Betreiber auf die nötigen Zertifizierungen sowie ein gutes Vertrauensverhältnis.