Financial Advisors Awards 2017: And the winners are…

Das Hamburger Medienhaus Cash. hat am 22. September im festlichen Rahmen der Cash.Gala die Financial Advisors Awards 2017 in sieben Kategorien für gleichzeitig innovative, transparente, vermittlerorientierte und kundenfreundliche Produkte der Finanzdienstleistungsbranche vergeben.

Die Awards, die sich als begehrte Produktauszeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche etabliert haben, wurden in diesem Jahr zum 15. Mal in Folge auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese im Beisein von mehr als 230 hochrangigen Repräsentanten – darunter Vorstände und Geschäftsführer – von Versicherungen, Investmentgesellschaften, Emissionshäusern, Immobilienunternehmen, Finanzvertrieben und Pools vergeben.

Die Sieger wurden aus einem Kreis der Nominierten der einzelnen Sparten durch Fachjurys aus den Bereichen Vertrieb und Analyse sowie durch die Cash.-Chefredaktion ausgewählt.

Ausgezeichnet wurden die folgenden Produkte:

• Sieger in der Kategorie Vermögensverwaltende Fonds

Börsenampel Fonds Global von Veritas Investment

• Sieger in der Kategorie Investmentfonds

Ökoworld Growing Markets 2.0 von Ökoworld

• Sieger in der Kategorie Fonds- und Indexpolicen (New Products)

WeitBlick von Standard Life Versicherung

• Sieger in der Kategorie Fonds- und Indexpolicen (New Features)

Vorsorgeinvest Spezial von Zurich Deutscher Herold

• Sieger in der Kategorie Private Krankenversicherung

Pflegevorsorge VARIO und PFLEGEWELT von Axa

• Sieger in der Kategorie Biometrie

Plan D von Dortmunder Lebensversicherung

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen/AIF

DS 141 Hotel Aachen von der Dr. Peters Group

