Patrizia kauft in München zu

Die Patrizia Immobilien AG hat in München eine Büro- und Hotelimmobilie in sehr guter Lage erworben. Das fünfgeschossige Gebäude in der stark nachgefragten Maxvorstadt ist langfristig vermietet.

„Aufgrund der außerordentlich guten Makro- und Mikrolage und der langfristigen Mietverhältnisse ist es uns gelungen, hier für unsere Kunden ein nachhaltiges Immobilieninvestment zu tätigen”, erläutert Daniel Dreyer, Head of Acquisitions Commercial Germany bei Patrizia. Der Ankauf erfolgt für einen von Patrizia gemanagten Immobilienfonds. Verkäufer ist die Studio M Maxvorstadt GmbH & Co. KG, ein Joint-Venture zwischen der Residia Gruppe, München und der Lambert-Holding aus Regensburg, die das Objekt im Jahr 2016 erworben hat und nach Vollvermietung und Mieterausbauarbeiten das Haus an Patrizia veräußert hat.

Fachhochschule Macromedia als Mieter

Das im Jahr 2000 gebaute Gebäude befindet sich in der Sandstraße an einem etablierten Bürostandort und einer touristisch interessanten Lage. Die Immobilie verfügt über insgesamt zwei Untergeschosse, einem Erdgeschoss sowie fünf Obergeschosse, zuzüglich Staffelgeschoss. Die Gesamtfläche beläuft sich auf rund 7.300 Quadratmeter. Zum Kaufobjekt gehören zudem 37 Tiefgaragenstellplätze. Mieter sind die Fachhochschule Macromedia, die die Büroflächen für mindestens zehn Jahre nutzen möchte sowie der Hotelbetreiber Primestar Hospitality, der hier ein 3-Sterne-Lifestyle-Hotel mit rund 80 Zimmern betreibt. Der Pachtvertrag beläuft sich auf 25 Jahre, sodass für das Gesamtobjekt eine Restvertragsmietlaufzeit von mehr als 15 Jahren besteht. (fm)

Foto: Patrizia