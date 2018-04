Baufinanzierung: Welche Filialbanken bieten die beste Beratung?

Für viele Bundesbürger ist die Bankfiliale ihres Vertrauens auch die erste Anlaufstelle für die Finanzierung einer Immobilie. Wie eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt, lohnt sich diese Entscheidung in vielen Fällen.

Das DISQ untersuchte im Bereich Baufinanzierung die Beratung von insgesamt 15 Filialbanken – sechs überregionalen und neun regionalen Finanzinstituten.

Bei allen Unternehmen sei die Qualität der Beratungen anhand von zehn Vor-Ort-Gesprächen (“Mystery-Tests”) gemessen worden, wobei Kompetenz und Freundlichkeit der Berater sowie die Bedarfsanalyse der Kundensituation im Fokus standen.

Darüber hinaus analysierten die Experten im Anschluss die jeweils zehn von den Banken unterbreiteten Finanzierungsvorschläge und bewerteten diese.

Schwächen bei individueller Beratung

Den Untersuchungsergebnissen zufolge konnten die Bankberater mit ausgeprägtem Fachwissen und detaillierten Fragen nach der persönlichen und finanziellen Situation der Kunden.

Trotzdem zeigen sie auch Schwächen, etwa bei der Bedarfsanalyse. So verlaufe jede fünfte Beratung nicht individuell genug und auch wichtige Faktoren wie die Absicherung der Finanzierung bleiben teilweise unberücksichtigt.

Wie die nach der Beratung ausgehändigten Unterlagen zeigen, ermitteln die Berater den Finanzierungsbedarf der Kunden in den meisten Fällen korrekt und stellen den Kreditrahmen detailliert dar.

Angebotsvergleich bleibt sinnvoll

Neben den Grundlagen wie Zins– und Tilgungssatz, Effektivzins, Ratenhöhe und Dauer der Zinsbindung weisen laut DISQ fast alle Angebote auch die Restschuld und die Kredit-Gesamtlaufzeit aus.

Viele Vorschläge weisen jedoch Mängel auf: In fast zwei Drittel der Fälle werde das verbleibende Einkommen nicht ermittelt und Förderprogramme in etwa 40 Prozent der Fälle nicht berücksichtigt. Darüber hinaus mangele es an Alternativvorschlägen, da mehr als die Hälfte aller Unterlagen nur eine Finanzierungsvariante enthalte.

“Für das komplexe Thema Baufinanzierung sind die Filialbanken eine gute Anlaufstelle. Immerhin sieben Mal konnte für die Beratung das Urteil ‘sehr gut’ vergeben werden. Einen Angebotsvergleich macht dies allerdings nicht überflüssig”, sagt Markus Hamer, DISQ-Geschäftsführer.

