EPX: Anstieg der Immobilienpreise nimmt wieder Fahrt auf

Die Immobilienpreise zogen im April 2018 nach den Ergebnissen des Europace Hauspreis-Index (EPX) erstmals nach November wieder in allen drei untersuchten Teilsegmenten gleichzeitig an. Vor allem Bestandshäuser verteuerten sich deutlich. Dies könne eine Signal sein, dass die Preisentwicklung wieder stärker Fahrt aufnehme, so Europace.

Im April 2018 legten die Preise sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Neubauhäuser sowie Häuser aus dem Bestand zu, so Europace. Das ergibt die aktuelle Auswertung des Europace Hauspreis-Index (EPX).

Besonders deutlich fiel dabei der Anstieg bei Bestandshäusern aus: Sie verteuerten sich den Daten zufolge um 2,64 Prozent. Nach Aussage von Europace wurde ein höherer Zuwachs zuletzt vor mehr als sieben Jahren im Juni 2010 registriert, als die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 2,72 zulegten.

Die Preisanstieg für Neubauhäuser und Wohnungen falle mit einem Plus von 0,7 und 1,27 Prozent vergleichsweise gemäßigter aus.

„Die Preisentwicklung bei Wohnimmobilien hatte sich in den letzten Monaten verlangsamt“, so Stefan Kennerknecht, Vorstand der Europace AG. „Doch es häufen sich die Signale, dass die Schere zwischen Angebot und Nachfrage vielerorts noch weiter aufgeht. Das führt naturgemäß zu weiter steigenden Preisen.“

Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken

Erst diese Woche wurde beispielsweise bekannt, dass die Zahl der Baugenehmigungen in der Bundeshauptstadt im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr dramatisch zurückgegangen ist. „Wir können nur immer wieder an die Bundes- und Lokalpolitik appellieren, die Rahmenbedingungen für mehr Wohnungsbau zu verbessern“, ergänzt Kennerknecht. „Das Baukindergeld löst da leider keine Probleme und ein Rückgang der Baugenehmigungen geht ganz klar in die falsche Richtung!“

Der EPX basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace-Finanzmarktplatzes. Der Index wurde im Jahr 2005 gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR entwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindex besteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- und Neubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. (bk)