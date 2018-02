Immobilienbranche: Druck auf die Mieten sinkt

Die Mieten in Deutschland werden laut einer Analyse der Zentralen Immobilienausschusses bundesweit künftig langsamer steigen als in den vergangenen Jahren. Zudem könnten Eigentumswohnungen in den kommenden Jahren wieder günstiger werden.

“Die Nachfrage nach Wohnungen wächst derzeit deutlich langsamer als noch vor kurzem”, heißt es in einem Gutachten des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA). Es zögen weniger Flüchtlinge und EU-Bürger nach Deutschland, gleichzeitig würden mehr Wohnungen gebaut.

“Damit aber nähert sich der Wohnungsmarkt endlich einer gleichgewichtigen Entwicklung, so dass der Druck auf die Mieten geringer wird”, schreiben die Autoren. Dazu trage auch bei, dass die Zinsen für Immobilienkäufer wohl nicht weiter sinken.

Wohnungen in den Metropolen werden wieder günstiger

Auch in München, Berlin und Stuttgart nähere sich der “Mietpreiszyklus” seinem Ende, hieß es. Dort rechnen die Experten zudem damit, dass in den nächsten Jahren Eigentumswohnungen billiger werden.

Das Gutachten warnt davor, dass Büros in Ballungsräumen Mangelware werden könnten – was auch daran liege, dass viele Unternehmen weiter einstellen. Zugleich seien Büros international ein beliebtes Investment. Die Büromieten seien 2017 zum siebten Mal in Folge gestiegen. (dpa-AFX)

Foto: Shutterstock