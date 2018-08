Neue Bestmarke von Fonds Finanz

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz meldet einen positiven Verlauf für das Geschäftsjahr 2017 mit erneut gestiegenem Umsatz.

Fonds Finanz erwirtschaftete einen Umsatz von 134,9 Millionen Euro, was einen neuen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte darstellt. “Die wiederholte Umsatzsteigerung ergibt sich vor allem aus dem starken Wachstum in den Sparten Kranken, Sach sowie Baufinanzierung & Bankprodukte”, erläutert Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz und verantwortlich für den Bereich Unternehmensentwicklung und Finanzen.

Investitionen für weiteren Ausbau

Das Ergebnis vor Steuern konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund 29 Prozent auf 4,5 Millionen Euro gesteigert werden. Für den strategischen Ausbau und die Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit des Maklerpools wurden entsprechende Investitionen getätigt im Sinne nachhaltigen Wachstums.

Die Geschäftsleitung der Fonds Finanz zeigt sich mit dem Geschäftsjahr 2017 sehr zufrieden und blickt überaus positiv in die Zukunft. Der Maklerpool ist im laufenden Geschäftsjahr 2018 erneut auf Rekordkurs: Aktuell ist von mehr als 150 Millionen Euro Umsatz und einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von über fünf Millionen Euro auszugehen.

“Bestens im Markt positioniert”

“Die gesamte Branche steht laufend vor neuen Herausforderungen, sei es im Zusammenhang mit der Digitalisierung oder mit den anhaltenden Regulierungsbemühungen. Wir sind nicht nur in finanzieller, sondern vor allem in struktureller und strategischer Hinsicht bestens am Markt positioniert, um unseren Vertriebspartnern auch zukünftig ein starker, verlässlicher Partner zu sein”, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Deutliches Plus bei Provisionserlösen

Im operativen Geschäft konnte der Maklerpool Provisionserlöse in Höhe von 130,6 Millionen Euro erwirtschaften. Das Eigenkapital wurde auf 14,3 Millionen Euro aufgestockt, was die eigene Zielsetzung einer stabilen Kapitalstruktur bekräftigt. Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende des Geschäftsjahres 19,2 Prozent. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt um rund 14 Prozent auf 318 an. Wie in den Jahren zuvor erfolgte eine Beteiligung am Unternehmenserfolg über Bonuszahlungen. (fm)

Foto: Fonds Finanz