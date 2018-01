Publity meldet Vermietungserfolg

Die Publity AG hat für das 12.100 Quadratmeter große Gewerbeobjekt in Gelsenkirchen eine Mietvertragsverlängerung und eine Flächenerweiterung mit dem Bestandsmieter KIK Textilien abgeschlossen. Das Multi-Tenant-Objekt bleibt somit nahezu voll vermietet.

Die KIK Textilien Non Food GmbH hat eine Mietvertragsverlängerung und Flächenerweiterung um ca. 350 auf insgesamt ca. 1.100 Quadratmeter Einzelhandelsfläche mit der Publity AG unterzeichnet. Nach Fertigstellung des Mieterumbaus, voraussichtlich bis 1. Juli 2018, wird KIK Textilien für weitere zehn Jahre im Objekt angemietet bleiben.

Innenstadtlage mit Nähe zum Hauptbahnhof

Im Joint Venture hat Publity die prominente Immobilie in der Innenstadt Gelsenkirchens erst Anfang 2017 erworben. Das 579. Objekt im Asset-Management-Portfolio der Publity besticht durch seine 13 Etagen und 171 vermieteten Parkplätze. Ebenfalls sprechen die Nähe zum Hauptbahnhof, der in lediglich einem Kilometer Entfernung liegt, sowie die gute Anbindung an die A40, A42 und A2 für das Objekt.

Büro- und Einzelhandelsflächen

“Da das Objekt neben den Büroflächen auf zwei Etagen auch Einzelhandelsflächen umfasst, zeigt das Asset Management der Publity AG, dass die “manage-to-core” Strategie nicht nur in gewohnten Bürobereichen erfolgreich ist, sondern von der Publity AG mieterspezifisch angewendet wird;” so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG. (fm)

Foto: Publity