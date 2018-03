Warum sich Bausparen wieder lohnt

In Zeiten der Niedrigzinsen wurde das Bausparen vielfach für nicht mehr attraktiv erklärt. Doch mit den allmählich ansteigenden Finanzierungszinsen könnte seine Bedeutung wieder deutlich wachsen. Dr. Klein erklärt, wie sich Bausparer Zinsvorteile sichern können und für wen sich dieses Produkt schon jetzt lohnt.

Historische Tiefstände der Zinsen wie im September 2016 sind in Zukunft nicht mehr zu erwarten, so der Finanzdienstleister Dr. Klein. Im Gegenteil: Ein langsamer Anstieg sei bereits seit Anfang dieses Jahres zu erkennen. Das Bausparen könnte damit ein Comeback feiern – als Versicherung gegen steigende Zinsen.

So funktioniert Bausparen

Ein Bausparvertrag ist eine Kombination aus Sparplan und Baukredit. Er dient klassischerweise dazu, Eigenkapital für einen späteren Immobilienerwerb anzusparen und zusätzlich ein günstiges Bauspardarlehen zu erhalten.

Das Bausparen hat also zwei Phasen: die Ansparphase und die Darlehensphase. Zu Beginn legt der Sparer einen Betrag fest, den er insgesamt erreichen will, die sogenannte Bausparsumme. In der Ansparphase spart er je nach Bausparkasse zwischen 25 und 50 Prozent der Bausparsumme an.

Der tatsächliche Bau oder Kauf der Immobilie erfolgt in der Darlehensphase. Die Bausparkasse zahlt dem Kunden dann ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe der restlichen 50 bis 75 Prozent der Bausparsumme aus. Dieses darf ausschließlich für sogenannte wohnwirtschaftliche Zwecke – also für den Immobilienbau oder -kauf und für mit der Immobilie verbundene Kosten – ausgegeben werden.

„Für junge Sparer gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Wer den Bausparvertrag noch vor dem 25. Geburtstag abschließt, kann das Geld inklusive etwaiger Förderbeträge auch für andere Anschaffungen verwenden und sich beispielsweise das Auto, den Führerschein oder eine Weltreise finanzieren“, erklärt Bernd Schatz, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Überlingen.

Zinsen sichern und Zuschüsse nutzen: Für wen sich Bausparen jetzt lohnt

„Ohne den Wunsch nach einem Eigenheim lohnt sich Bausparen aufgrund der niedrigen Guthabenzinsen und der gleichzeitig hohen Abschlussgebühr des Bausparvertrages derzeit nicht“, sagt Schatz. Tatsächlich erhielten Bauspar-Kunden derzeit gerade einmal 0,1 bis ein Prozent Zinsen für ihr Erspartes. Die Abschlussgebühr betrage zwischen einem und 1,6 Prozent der Bausparsumme.

Zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken

Schatz schränkt allerdings ein: „Vor allem für junge Menschen, aber auch für Arbeitnehmer und Familien, die innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen liegen, kann sich ein Bausparvertrag trotz der niedrigen Guthabenzinsen lohnen. Sie erhalten oft eine hohe staatliche Förderung und jugendlichen Kunden bieten einige Anbieter zusätzliche Prämien.“

Versicherung gegen steigende Zinsen

Interessant werde das Bausparen derzeit allerdings aufgrund eines ganz anderen Vorteils: „Ein Bausparvertrag ist im Grunde genommen eine Versicherung gegen steigende Zinsen: Der zu Beginn vereinbarte Zinssatz wird über die gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben“, so Schatz.

Seite 2: Lohnt sich ein Sofortdarlehen?