Wohninvestments: Wo die Bedingungen am günstigsten sind

Trotz bundesweit immer höherer Kaufpreise sind Wohnimmobilien nach wie vor beliebte Anlageobjekte, gerade für die private Altersvorsorge. Wo die Bedingungen für Immobilieninvestoren derzeit besonders vorteilhaft sind, zeigt der Postbank Wohnatlas 2018.

Für den Wohnatlas 2018 berechneten die Experten des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) einen Investitionschancen-Index. Dieser weist laut Postbank günstige Bedingungen für Immobilieninvestments für etwa jeden zehnten deutschen Kreis aus.

In 36 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten gebe es Immobilien für Selbstnutzer oder als Geldanlage zu moderaten Preisen und mit guten Aussichten auf Wertsteigerungen. In weiteren 186 Kreisen sei die Werthaltigkeitsprognose ebenfalls positiv, das Preisniveau jedoch schon vergleichsweise hoch.

Gerade außerhalb der Großstädte und im Nordwesten und Süden der Bundesrepublik können Kaufinteressierte aktuell fündig werden – so seien beispielsweise Teile von Niedersachsen überaus attraktiv für Immobilienkäufer geworden.

Chancen im Umfeld der Metropolen

Drei große Landkreise schafften im Vergleich zum Vorjahr den Sprung auf die Liste der Regionen mit besonders guten Investitionschancen: Osnabrück, Diepholz und Gifhorn. Auch im hohen Norden des Landes, beispielsweise im Landkreis Schleswig-Flensburg, seien Immobilienschätze zu finden.

Selbst rund um die drittteuerste deutsche Metropole Hamburg gebe es noch attraktive Optionen, wie etwa die Landkreise Harburg, Stade und Lüneburg. Und sogar nahe der Hauptstadt Berlin seien in Oberhavel noch relativ günstige Immobilien mit Potenzial zu haben.

Weitere attraktive Investitionschancen bieten sich laut Postbank im Main-Kinzig-Kreis nahe Frankfurt, in den Regionen um Darmstadt und Mainz sowie an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, wie etwa in den Kreisen Bergstraße und Alzey-Worms.

In dieser Region seien jedoch nur zwei Städte sehr empfehlenswert, was die Geldanlage in Immobilien angehe: Bonn und Worms. Hier gebe es noch vergleichsweise preiswerten WOhnraum bei guter Wertsteigerungsprognose.

Hohe Preise im Süden

Im Süden der Republik sehen sich Kaufinteressierte fast flächendeckend mit hohen Immobilienpreisen und weiterhin positiven Preisentwicklungen konfrontiert. So falle in Bayern allein der niederbayerische Landkreis Straubing-Bogen durch moderate Mieten auf.

Auch in Baden-Württemberg sei eine derartige Tendenz zu erkennen: Nur noch sechs Kreise weisen dort besonders gute Investitionschancen auf – vier weniger als im Vorjahr.

Regionen mit Potenzial seien besonders im äußersten Südwesten Baden-Württembergs, an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz zu finden, so zum Beispiel in den Kreisen Rastatt, Ortenaukreis, Lörrach und Waldshut.

Seite zwei: Faktoren für den Investitionschancen-Index