Erfolgreicher 2. Digital Day by Cash.

Mit großem Erfolg fand am Dienstag in der Frankfurt School of Finance & Management in der Finanzmetropole Frankfurt der 2. Digital Day by Cash. statt. Mehr als 200 Makler und Vermittler informierten sich einen Tag lang über die Chancen der Digitalisierung in der Beraterpraxis.

Was kann und was muss die Digitalisierung leisten, um den Finanzberater für den Kontakt mit seinem Kunden fit zu machen. In elf Vorträgen zu Themen wie “So werden Sie über Instagram zum Magnet Ihrer Kunden-Zielgruppe” über “Wie Sie mit bezahlter Facebook-Werbung überdurchschnittliche Kundenanfragen generieren” bis zu den Einsatzmöglichkeiten von Messengern, informierten sich die Teilnehmer im Audimax der renommierten Frankfurt School über aktuelle Themen und Trends in der Digitalisierung.

Eröffnet wurde der Kongresstag von Gerhard Langstein, Vorstand der Cash.Medien AG, und Geschäftsführer der Cash.Print GmbH. Durch das Event, das zudem über einen Livestream im Internet zu verfolgen war, führte Cash.-Chefredakteur Frank Milewski.

Die Bilder des Tages:

Die Keynote des Digital Days wurde von Stefan Bachmann, Chief Digital Officer der JDC Group, gehalten. Er ging der Frage nach, was alle meinen, wenn sie von Digitalisierung sprechen. Zwei junge Maklerkollegen, Franziska Zepf von Premiusmakler, die in diesem Jahr den 3. Platz beim Jungmakleraward erobert hat, und Ugur Ilhan, Geschäftsführer von Unternehmerpolice, gaben praktische Tipps, wie sie sich dem Thema Digitalisierung genähert haben, um es gewinnbringend in ihren Beratungsalltag zu integrieren.

Thesenfight zur Kommunikation der Zukunft

Mit einem ungewöhnlichen Format begeisterten Moritz Beck, Gründer und Chef von Memacon, die auf die weltweite Beratung von Unternehmen für die Messengernutzung spezialisiert hat, und Marko Petersohn, Gründer und Inhaber der Plattform “As im Ärmel, mit der er Makler und Versicherer zur Kommunikation via Voicenutzung berät. In einem Thesenfight diskutierten die beiden die Vor- und Nachteile von 10 Aussagen, die immer wieder zum Thema Digitalisierung zu hören.

Wandel der Unternehmenskultur

Besonders beachtet wurde auch der Vortrag von Reza Razavi, der sich bei der BMW Group mit den Schwerpunkten Unternehmenskultur und Führung sowie Wandel und Werte von Organisationen, Transformations- und Change-Management befasst. Er referierte, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Unternehmenskultur hat.

Versicherungsentertainer und Kabarettist Klaus Hermann widmet sich mit seinem Vortrag “Keine Angst vor Veränderung” ebenfalls – allerdings mit einem Augenzwinkern – dem Thema Wandel.

Facebook effizient nutzen

Christopher Esche, Geschäftsführer von investment & more, vermittelte den Teilnehmern einen Leitfaden zu effizienten Nutzung von Facebook, um mehr Kundenanfragen zu erhalten. Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, präsentierte die Ergebnisse des aktuellen Vermittlerbarometers mit besonderem Fokus auf die Meinungen der Befragten zum Stichwort Digitalisierung.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Talkrunde, in der die Vor- und Nachteile der Digitalisierung und die Perspektiven des Maklerberufs diskutiert wurden.

Die 12 Partner des Digital Days präsentierten sich im Foyer an Messeständen den Teilnehmern des 2. Digital Days. Nach dem erfolgreichen 1. Digital Day, Anfang des Jahres und dem sehr guten Echo der Partner und der Makler und Vermittler in Frankfurt nimmt Cash. zum Anlass, das Format auch in 2020 mit zwei Veranstaltungen fortzuführen, um Maklern und Vermittlern die aktuellen Trends und gewinnbringende Tipps für ihre Arbeit rund um das Thema Digitalisierung zu bieten.

Fotos: Dirk Beichert