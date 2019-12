Cash. verleiht Digital Awards

Im Rahmen des 2. Digital Days by Cash. in Frankfurt am Main wurden vier Gesellschaften der deutschen Finanzdienstleistungsbranche mit dem Digital Strategy Award ausgezeichnet.

Gewonnen haben den Award diese vier Gesellschaften:

JDC Group: Das Unternehmen fährt seit Jahren eine umfassende Digitalstrategie. Im Zuge dessen hat JDC seine Berater-App “allesmeins” im Sommer mit Bedarfsanalyse und Vergleichsrechner zum umfassenden Versicherungs-Robo umgebaut. Den Robo zeichnen unter anderem die folgenden Merkmale aus: Mit der integrierten Bedarfsanalyse erkennen “allesmeins”-Kunden schnell und online eventuelle Versicherungslücken. Eine einfach bedienbare Online-Beratungsstrecke liefert sinnvolle Vorsorge- und Absicherungsvorschläge. Online-Vergleichsrechner erlauben den kostenlosen Vergleich über 60 Gesellschaften in allen relevanten Sparten. Worauf das Unternehmen besonderen Wert legt: Dies ist Technik für und nicht gegen den Berater.

Inter Versicherung: Die Digitalstrategie des Unternehmens umfasst unter anderem den Blog “deshalbversichern.de”. Der Blog dient der Unterstützung der Makler in der Social-Media-Kommunikation und soll ihnen dabei helfen, Content für ihre Zielgruppe auszuwählen und über alle relevanten Online-Kanäle auszuspielen bzw. eigene Kampagnen darüber aufzusetzen. Makler und ihrer Kunden finden dort Inhalte zu allen relevanten Themen aus der Versicherungswelt. Wichtig dabei: Die Inhalte sind produktneutral und personalisierbar, kostenfrei und frei zugänglich.

Fotos: Dirk Beichert