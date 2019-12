Project baut weitere Objekte in Berlin und Wien

Viele Anleger überschätzen einer Studie zufolge die Risiken an der Börse – und lassen sich dadurch von einer Geldanlage in Aktien abhalten. In der von der Deutschen Börse in Auftrag gegebenen Erhebung kommen Wissenschaftler der Frankfurt School of Finance & Management sowie der Goethe-Universität Frankfurt zu dem Schluss: Vor allem mangelnde Information nährt die Scheu vor dem Aktienmarkt.