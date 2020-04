Kapitaleinwerbung “deutlich schneller als geplant”

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“ zwei Distributionshallen erworben. Die Immobilien im Saarland und im Rhein-Main-Gebiet sind die ersten Logistikobjekte des Fonds. Das Interesse institutioneller Investoren ist offenbar groß.

Die akquirierte Single-Tenant-Immobilie im Saarland, die im April 2020 fertiggestellt wird, bietet einer Unternehmensmitteilung zufolge eine Lager- und Logistikmietfläche von etwa 18.100 Quadratmetern und mehr als 1.300 Quadratmeter Bürofläche. Sie ist langfristig voll vermietet.

Beim zweiten Ankauf handelt es sich um eine Projektentwicklung einer Distributionshalle im Großraum Frankfurt am Main. Die in der Nähe des Frachtflughafens Fraport gelegene Logistikimmobilie verfügt über eine Lager- und Logistikmietfläche von etwa 15.000 Quadratmetern, eine Bürofläche von rund 2.700 Quadratmetern sowie etwa 100 PKW-Stellplätze. Die Multi-Tenant-Immobilie ist mit einer durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit von rund 13 Jahren zu 100 Prozent vermietet. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant.

Mindestbeteiligung 2,5 Millionen Euro

Beide Transaktionen erfolgten als Asset Deal. Über die Kaufpreise sei Stillschweigen vereinbart worden. Weitere Objekte für den Fonds im hohen zweistelligen Millionenbereich sind bereits exklusiv gesichert und stehen kurz vor der Unterzeichnung, heißt es in der Mitteilung. Der Fonds investiert in Distributions- und Umschlaghallen an etablierten Standorten in Deutschland. Zur Steigerung der Fonds-Performance ist zudem eine Beimischung von Immobilien mit Optimierungspotenzial vorgesehen.

Das avisierte Eigenkapital des Fonds beträgt rund 250 Millionen Euro, davon sind bereits über 100 Millionen Euro von Investoren eingeworben worden. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen des Fonds 500 Millionen Euro. Institutionelle Investoren können sich ab 2,5 Millionen Euro an dem Fonds beteiligen. “Wir sind sowohl bei der Einwerbung des Kapitals von Investoren als auch beim Ankauf von Objekten deutlich schneller als wir für 2020 geplant hatten“, sagt Andreas Strey, Senior Fund Manager der Warburg-HIH Invest.

Foto: Warburg-HIH Invest