Nebenkostenabrechnung: BGH stellt keine hohen Anforderungen

Conceptif Pro, Pool-Dienstleister und Assekuradeur für das private Kompositgeschäft aus Hamburg, hat erstmals den Sprung in die jährliche 1.000-Rangliste der “Financial Times” geschafft und landete auf Anhieb auf Platz 96. Damit gehört die Gesellschaft zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. In der Kategorie “Versicherung” ist Conceptif die bestplatzierte Gesellschaft.