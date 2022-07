Scholz stimmt Bürger auf lang anhaltende Inflationskrise ein

Die Krise werde "nicht in wenigen Monaten vorübergehen", warnt der Kanzler. Der "historischen Herausforderung" will Scholz gemeinsam mit den Sozialpartnern begegnen - zum Wie soll es im Herbst Ergebnisse geben.Die Krise werde "nicht in wenigen Monaten vorübergehen", warnt der Kanzler. Der "historischen Herausforderung" will Scholz gemeinsam mit den Sozialpartnern begegnen - zum Wie soll es im Herbst Ergebnisse geben.