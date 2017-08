Asiatische Renten: Warum sich die Investition lohnt

Asiatische Anleihen haben ein begrenztes Aufwärtspotenzial und versprechen doch mehr Rendite fürs Portfolio als US-Titel und europäische Papiere. Das hat verschiedene Gründe. In einigen Sektoren sind die Aussichten besonders gut.



Investoren sollten asiatische Anleihen trotz ihres eingeschränkten Kurspotenzials nicht ignorieren, das rät die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments. Das Potenzial für weitere Kursgewinne bezogen auf den breiten Markt sei inzwischen begrenzt, denn die asiatischen Zinszyklen deuten darauf hin, dass die Notenbank ihre lockere Geldpolitik nicht fortsetzen wird.

Diversifikation möglich

Doch: “Anleihen aus Asien versprechen einen deutlichen Renditevorteil gegenüber ähnlich gerateten US- und europäischen Papieren”, sagt Clifford Lau, Leiter für asiatische Anleihen bei Columbia Threadneedle in einem aktuellen Kommentar. Das liege an den laufenden Erträgen, zudem könnten aktive Manager Papiere mit Aufwärtspotenzial suchen.

Hinzu komme der Diversifikationseffekt: “Ein Engagement in Asien-Anleihen bietet Anlegern Zugang zu einem Markt, der sich im Konjunktur-, Politik- und Kreditzyklus häufig an einem anderen Punkt befindet als die westlichen Kernmärkte”, sagt Lau.

Aus fundamentaler Sicht würden asiatische Unternehmensanleihen gut dastehen. “Bei unserer Analyse der fundamentalen Stärke asiatischer Märkte konnten wir feststellen, dass die Bruttoverschuldung der Unternehmen gesunken und die Barbestände gestiegen sind, durch den schwachen Investitionszyklus, der während der globalen Finanzkrise an Schwung zu verlieren begann,” schreibt Lau.

Fokus auf wachsender Mittelschicht

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 zeigten, dass die Unternehmen beim EBITDA hohe Zuwächse verzeichnet haben, während die Nettoverschuldung rückläufig ist.

Zudem ermögliche das Wachstum des asiatischen Anleihenmarktes laut Lau Anlegern immer vielfältigere Chancen. “Die Marktkapitalisierung des asiatischen Marktes für in US-Dollar denominierte Unternehmensanleihen dürfte die sehr wichtige Marke von einer Billion US-Dollar (aktuell 744 Milliarden US-Dollar) erreichen.” Nach dem hohen Neuemissionstempo der letzten Jahre zu urteilen, werde das wahrscheinlich schon in den nächsten zwei Jahren der Fall sein.

Columbia Threadneedle bevorzuge nach wie vor Titel mit Bezug zu den Verbraucherausgaben in den asiatischen Ländern – allen voran China, da dort der Umbau von einer industriegetriebenen Wirtschaft hin zu einem Wachstumsmodell, das stärker auf den Binnenkonsum ausgerichtet ist, weiter voranschreitet.

Sektoren, die von der wachsenden Mittelschicht profitieren seien Gesundheit, Ernährung und Freizeit. Zudem gebe es Unternehmen, die das Potenzial hätten, ihre Schulden abzubauen. Dazu gehören der Stahl- und Zementsektor, dort versuche die chinesische Regierung, Überkapazitäten durch den Ausbau der Infrastruktur (One Belt One Road-Initiative) abzubauen. (kl)

