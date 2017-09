J.P. Morgan AM verstärkt Insti-Vertrieb

Seit dem 1. August verstärkt Sebastian Schu als Executive Director die Betreuung und Beratung institutioneller Kunden bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Sebastian Schu kommt von Lyxor Asset Management, wo er seit 2013 tätig war, zuletzt als Head of Sales für Alternative und Absolute-Return-Lösungen in Deutschland und Österreich.

Davor arbeitete er bei Merrill Lynch in London im Bereich Derivatives Sales mit Fokus auf Versicherungen und Pensionskassen. Seine Karriere begann er 2002 nach einem Studium an der Frankfurt School of Finance bei der Deutschen Bank im Fixed Income Sales für deutsche und österreichische Kunden.

“Die Herausforderungen institutioneller Anleger kennen”

“Wir freuen uns, mit Sebastian Schu einen ausgewiesenen Vertriebsexperten für das Team gewonnen zu haben, der die Herausforderungen institutioneller Anleger kennt und mit unseren Kunden in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld passende Lösungen entwickeln hilft. So stellen nicht nur die historisch niedrigen Zinsen, sondern auch die immer weiter steigenden regulatorischen Anforderungen viele institutionelle Anleger vor immer neue Herausforderungen. In einem solchen Umfeld sind wir als Partner und Dienstleiter unserer Kunden besonders gefordert, Lösungen zu bieten, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind”, betont Christoph Bergweiler, Deutschlandchef bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. (fm)

Foto: J.P. Morgan AM