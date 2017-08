Zweitbestes Neugeschäft in einem Halbjahr

Im ersten Halbjahr flossen der Fondsbranche 79 Milliarden Euro zu. Das Neugeschäft der offenen Publikumsfonds dominieren ausgewogene Mischfonds. Das meldet der Bundesverband Investment und Asset Management.

Der deutschen Fondsbranche flossen in den ersten sechs Monaten netto 79,1 Milliarden Euro zu. Das ist das zweitbeste Neugeschäft in einem Halbjahr. Nur im Rekordjahr 2015 sammelten die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis Ende Juni mit 110,8 Milliarden Euro mehr ein. Das meldet der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI).

Der Treiber im Neugeschäft seien weiterhin offene Spezialfonds mit Zuflüssen von 49,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Auf offene Publikumsfonds entfielen bis Ende Juni 36,4 Milliarden Euro. Im Rekordjahr 2015 hätten sie im ersten Halbjahr noch 45 Milliarden Euro beigesteuert. Die Fondsgesellschaften verwalteten Ende Juni nach Angaben des BVI ein Vermögen von 2,9 Billionen Euro.

Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken.

Bei den offenen Publikumsfonds würden Mischfonds erneut die Absatzliste anführen mit Zuflüssen von 18,8 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten. Das sei das beste Halbjahres-Neugeschäft seit 2015, als Mischfonds von Anfang Januar bis Ende Juni 24,9 Milliarden Euro einsammelten.

Mischfonds: Verwaltetes Vermögen hat sich seit 2013 verdoppelt

Bei den Zuflüssen im laufenden Jahr dominieren Produkte, die etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen investieren. Auf sie entfielen mit 9,8 Milliarden Euro 52 Prozent der neuen Gelder. An zweiter Stelle mit 29 Prozent folgen Mischfonds, die zu mindestens zwei Dritteln in Aktien anlegen, und an dritter Stelle Produkte, die ihren Schwerpunkt auf Anleihen setzen, mit 19 Prozent.

Das verwaltete Vermögen der Mischfonds habe sich seit Anfang 2013 von 123 Milliarden Euro auf derzeit 251 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Anteil ausgewogener Produkte sei in diesem Zeitraum von 53 Prozent auf 47 Prozent gesunken. Aktienbetonte Produkte bauten ihren Anteil von 22 Prozent auf 27 Prozent aus.

Aktienfonds seien mit 368 Milliarden Euro weiterhin die volumengrößte Gruppe der Publikumsfonds. Nach den Mischfonds folgen laut BVI-Statistik Rentenfonds mit einem Vermögen von 203 Milliarden Euro, Immobilienfonds mit 88 Milliarden Euro und wertgesicherte Fonds mit 22 Milliarden Euro.

Starkes Wachstum bei Altersvorsorgeeinrichtungen

Das von offenen Spezialfonds verwaltete Vermögen habe sich seit Anfang 2011 von 814 Milliarden Euro auf derzeit 1.546 Milliarden Euro fast verdoppelt. Die größten Anlegergruppen seien Versicherungsgesellschaften, die Kapitalanlagen von 600 Milliarden Euro von Fondsgesellschaften verwalten lassen, und Altersvorsorgeeinrichtungen wie Versorgungswerke mit einem Volumen von 379 Milliarden Euro.

Der Anteil von Altersvorsorgeeinrichtungen am Spezialfondsvermögen sei in den letzten sieben Jahren von 15 Prozent auf 25 Prozent gestiegen. Sie würden wie schon im Jahr 2016 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Absatzliste mit Zuflüssen von 24,5 Milliarden Euro anführen. Versicherungsgesellschaften hätten im ersten Halbjahr 16,4 Milliarden Euro neue Gelder in Spezialfonds investiert. (kl)

Foto: Shutterstock