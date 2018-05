C-Quadrat setzt auf ethisch-soziale Investments

Für immer mehr Anleger spielen neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch soziale und ethische Aspekte bei ihrer Anlageentscheidung eine wichtige Rolle. C-Quadtat Asset Management sieht verstärktes Interesse der Anleger nach nachhaltigen Investments.

“Immer mehr institutionelle und private Anleger achten darauf, bewusst zu investieren. Sie interessieren sich stärker für nachhaltige Investments und möchten mit ihrem finanziellen Engagement etwas bewirken”, sagt Günther Kastner, CIO der C-Quadrat Asset Management GmbH. Eine Möglichkeit, mit einer Anlage neben einer stetigen Rendite auch soziale und ethische Aspekte abzudecken, stellen Social Impact Investments im Bereich Mikrofinanz dar.

Dual Return Fund – Vision Microfinance

C-Quadrat gilt beim Thema Mikrofinanzfonds als Wegbereiter im deutschsprachigen Raum und verfügt bereits über einen zwölfjährigen Track-Record. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance (LU0236782842) wurde am 25. April 2006 aufgelegt. Seit Mai 2016 ist der Fonds auch für Privatanleger in Deutschland zugelassen. Das Prinzip der Mikrofinanzierung ist einfach und mit den Konzepten der Raiffeisen-Banken vor rund 150 Jahren vergleichbar. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance investiert in lokale Mikrofinanzinstitute (MFIs), die mittels kleiner, direkter Kredite Menschen in Entwicklungsländern einen Zugang zu Finanzdienstleistungen bieten.

“Diese Kleinstkredite ermöglichen den Aufbau oder Ausbau eines Gewerbes und verbessern so die Lebensumstände der Kreditnehmer und ihrer Familien nachhaltig. Gleichzeitig können Anleger von einer stabilen Rendite profitieren. Wir sind sehr froh darüber, dass wir seit Auflage des Dual Return Fund – Vision Microfinance bereits mehr als 500.000 Kleinstunternehmer mitfinanzieren konnten, die Mikrokredite von geprüften Mikrofinanzinstituten erhalten haben”, sagt Christoph Eckart, Fondsmanager der Vision Microfinance-Fonds von C-Quadrat Asset Management.

Kleine Summen mit großer Wirkung

Der Fonds ist breit diversifiziert und vergibt aktuell Darlehen an 261 verschiedene Mikrofinanzinstitute (MFI). Seit Auflage wurden rund 1,23 Milliarden US-Dollar in Form von Krediten an MFI in 61 Ländern vergeben. Die vergebenen Kleinstkredite, die Hilfe zur Selbsthilfe sind, belaufen sich aktuell im Durchschnitt auf etwas mehr als 2.600 US-Dollar. Die Rückzahlungsquote liegt bei 98 Prozent. C-Quadrat arbeitet dabei eng mit dem Schweizer Finanzdienstleister Symbiotics zusammen, der einen ausgezeichneten Ruf im Bereich der nachhaltigen Investments hat. Mehr als 70 Symbiotics-Experten weltweit prüfen vor Ort Mikrofinanzinstitute und auch den Einsatz des Geldes. Typische Kreditnehmer sind beispielsweise Schneider/innen, Handwerker/innen, Gemüsehändler/innen oder auch Betreiber/innen von Gemischtwarenläden und Garküchen oder auch Landwirte.

