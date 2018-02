Fidelity ernennt globalen Anlagechef für Aktien

Romain Boscher wird globaler Anlagechef für Aktien bei Fidelity International. Künftig müssen die Aktien-Portfoliomanagementteams an ihn berichten. Boscher ist bereits seit 25 Jahren in der Fondsbranche. Zuvor hat er für Amundi gearbeitet.



Fidelity International ernennt Romain Boscher zum globalen Anlagechef für Aktien (Global Chief Investment Officer (CIO) Equities). Boscher habe über 25 Jahre Erfahrung in der Branche. Er komme von Amundi Asset Management, wo er in den letzten sieben Jahren als Leiter Aktien (Head of Equities) tätig war.

Bei Fidelity International werde Romain Boscher an Bart Grenier, Global Head Asset Management, berichten und Mitglied des “Global Operating Committee” (GOC) sein. Er starte seine Tätigkeit bei Fidelity am 30. April 2018 und werde in London ansässig sein.

Nachfolger von Dominic Rossi

Die Aktien-Portfoliomanagementteams unter der Leitung von Paras Anand (CIO Aktien Europa), Takashi Maruyama (CIO Aktien Japan) und Tim Orchard (CIO Aktien Asien/Pazifik ohne Japan) werden an Romain Boscher ebenso berichten wie das globale Aktien-Researchteam, das von Henk-Jan Rikkerink geleitet wird.

Romain Boscher ersetzt Dominic Rossi, der im vergangenen Jahr bekannt gab, sich Anfang 2018 bei Fidelity stärker auf den Bereich “Public Policy” zu konzentrieren.

Foto: Fidelity