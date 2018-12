May sagt Abstimmung über Brexit-Deal ab

Die britische Premierministern Theresa May hat die für morgen (Dienstag) geplante Abstimmung des Parlaments über das Brexit-Abkommen abgesagt. Das berichtet die Nachrichtenagentur “Reuters”. Oppositionsführer Jeremy Corbyn kritisierte, Großbritannien habe “keine funktionierende Regierung mehr”.

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag abrupt eine parlamentarische Abstimmung über ihren Brexit-Deal zurückgezogen und damit den Großbritanniens Plan, die Europäische Union zu verlassen, ins Chaos gestürzt, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie vor einem Rückzug steht. Das berichtet die Nachrichtenagentur “Reuters”.

Der Schritt Mays am Vorabend einer entscheidenden Parlamentsabstimmung eröffnet dem Vereinigten Königreich eine Reihe von Optionen, darunter einen ungeordneten Brexit ohne Abkommen, ein weiteres Referendum über die EU-Mitgliedschaft oder eine Neuverhandlung der Vereinbarung in letzter Minute.

Planungen für Brexit ohne Deal

Einige Mitglieder des Parlaments haben May ausgelacht, als sie sagte, dass es für den mit der Europäischen Union (EU) ausgehandelten Deal eine breite Unterstützung im Parlament gebe und sie sicher sei, dass es die richtige Einigung sei.

“Wenn wir morgen über den Deal abstimmen würden, würde er eindeutig abgelehnt werden. Wir werden daher die für morgen geplante Abstimmung verschieben und das Haus zu diesem Zeitpunkt nicht spalten”, sagte May und fügte hinzu, dass das Vereinigte Königreich die Planung für ein Brexit ohne Kompromisse intensivieren würde.

(“If we went ahead and held the vote tomorrow the deal would be rejected by a significant margin. We will therefore defer the vote scheduled for tomorrow and not proceed to divide the House at this time.”)

Großbritannien “ohne funktionierende Regierung”

Der wichtigste Oppositionsführer der Labour Party, Jeremy Corbyn, sagte, das Vereinigte Königreich habe “keine funktionierende Regierung mehr”. Eine kleine nordirische Partei, die die konservative Minderheitsregierung vom Mai unterstützt, nannte die Situation ein “Durcheinander”. Schottische Nationalisten versprachen, eine Abstimmung zu unterstützen, um die Regierung zu Fall zu bringen.

Die Entscheidung, die Abstimmung zu stoppen, fiel nur wenige Stunden, nachdem das oberste Gericht der EU entschieden hatte, dass Großbritannien seine Entscheidung, die EU am 29. März zu verlassen, einseitig zurückziehen könnte. (kl)

Foto: Shutterstock