Börsenampeln springen auf Dunkelrot: PEH Empire Fonds reduziert Aktienquote auf 0%

Das PEH-Indikatorensystem für den aktiv gemanagten PEH Empire Fonds (ISIN: LU0385490817) schlägt Alarm: Die Marktsignale zeigen an, dass zeitnah drastische Kurseinbrüche von 20-25 Prozent an den US-Börsen möglich sind. Entsprechend hat Fondsmanager Martin Stürner die Aktienquote im Fonds jetzt drastisch reduziert – nämlich auf Null.

Zum Vergleich: Im April war Stürner mit dem Fonds noch zu 96 Prozent in Aktien investiert, vornehmlich in sehr großen US-amerikanischen Technologiewerten. Durch den Einsatz von Put-Optionen und Futures hat sich der erfahrene Fondslenker nun faktisch komplett aus dem Aktienmarkt verabschiedet.

Weltwirtschaft deutet Gefahr an

„Unsere Indikatoren zeigen sowohl auf Mikro- wie auch auf Makroebene ein so schlechtes Marktumfeld an, wie wir es zuletzt im September 2018 hatten, bevor die Aktienkurse an der Wall Street und in Europa auf Talfahrt gingen. Bereits damals haben wir mit 0-Prozent-Aktien die Krise gut überstanden, die gleiche Strategie setzen wir jetzt auf Basis unserer Marktsignale um.“

Für die Weltwirtschaft deuten die Marktsignale ebenfalls mögliche Gefahr an. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen haben mit minus 0,2 Prozent einen historischen Tiefststand erreicht.

Hält die EZB an den Zinsen fest?

Dies kann als Signal vom Anleihenmarkt gewertet werden, dass die Europäische Zentralbank aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage in einigen Euro-Ländern noch lange an den tiefen Zinsen festhalten wird. Auch die Rendite von US-amerikanischen Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist wieder auf 2,15 Prozent gesunken.

Damit ist der gesamte Zinsanstieg im Jahr 2018, der vor dem Hintergrund der Zinserhöhungen der Fed und der starken Wirtschaftsdaten stattgefunden hat, wieder weggeschmolzen. Zudem hat die US-Zinskurve wieder eine hochgradig inverse Form angenommen, üblicherweise ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche drohende Rezession.

Gewicht der Marktsignale variiert

Der Performance-Erfolg gibt dem systembasierten Ansatz des PEH Empire Fonds Recht: In den vergangenen 12 Monaten hat der Fonds um rd. 4,1 Prozent zugelegt, während der Deutsche Aktienindex, DAX, rd. 7,8 Prozent verlor und der MSCI World Index rd. 2 Prozent einbüßte.

Martin Stürner, Fondsmanager des PEH Empire Fonds: „Unser Investmentprozess ist systembasiert und setzt auf ein Indikatorenbündel, wobei die Gewichtung einzelner Marktsignale nach Marktphase und ihrer aktuellen Prognosekraft variiert. Zur Steuerung dieser Anpassungsmechanismen setzen wir künstliche Intelligenz ein und sind damit sehr erfolgreich. Als Vermögensverwaltungsfonds haben wir dabei Ertrag und Risiko gleichermaßen im Blick.“

