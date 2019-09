BVI erneuert und erweitert Webseite

Der deutsche Fondsverband BVI hat seinen Internetauftritt überarbeitet und um zusätzliche Inhalte erweitert. Ziel der Überarbeitung war es, den Webauftritt stärker auf die Belange von Ansprechpartnern aus Politik und europäischen Behörden auszurichten und die regulatorische Fachkompetenz des Verbands für die deutsche Fondswirtschaft angemessen abzubilden.

Ein klarer Seitenaufbau, eine schlanke und verständliche Navigation und ein responsives Design erleichtern Nutzern die Orientierung. Im Kapitel „Positionen“ finden sie alle Standpunkte und Stellungnahmen über eine einfache Suchmaschine, gefiltert nach Thema und Datum. Dort sind außerdem alle Top-Regulierungsthemen angeordnet, die die Branche betreffen.

Neue Inhalte auf der Webseite

Zusätzlich wurde das Kapitel „Fakten zur Fondswirtschaft“ eingeführt, um die volkswirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Charakteristika der Fondsbranche als eigenständige Säule der Finanzwirtschaft zu verdeutlichen.

Neu ist auch das Kapitel „Veranstaltungen“, in dem der Verband sein umfangreiches Angebot an Seminaren, Fachtagungen und großen Konferenzen abbildet. Das Kapitel „Fondswissen“ dient der besseren Finanzbildung und richtet sich an Privatanleger, Vermittler und Berater.

Internationale Interessenvertretung

Sämtliche Inhalte gibt es auch in englischer Sprache. Damit trägt der BVI den Tatsachen Rechnung, dass der Verband die Interessen der deutschen Fondswirtschaft weltweit vertritt und die überwiegende Zahl der Regulie rungsmaßnahmen aus Brüssel stammt.

Live ging der Verband mit seiner neuen Webseite auf der jährlich stattfindenden BVI Asset Management Konferenz. Die AMK ist eine der bedeutendsten nicht kommerziellen Veranstaltungen der Fondsbranche. Jährlichbesuchen über 500 Führungskräfte aus den BVI-Mitgliedsgesellschaften und institutionelle Investoren die Konferenz.

Foto: Shutterstock