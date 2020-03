ifo Institut: 56,2 Prozent der deutschen Firmen leiden unter Folgen der Corona-Epidemie

Wenn ein Lebensversicherer durch einen sogenannten Run-off sein Neugeschäft einstellt und die bestehenden Verträge an ein auf die Fortführung älterer LV-Bestände spezialisiertes Unternehmen verkauft, fragen sich die betroffenen Sparer, was ihnen dieser Wechsel bringt. Arbeitet der Bestandsversicherer günstiger? Sind die Kosten geringer? Kommen mehr Erträge beim Kunden an? Darüber wird öffentlich heftig diskutiert. Fakten fehlten bislang. Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) liefert nun Antworten.