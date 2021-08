Die größte Herausforderung für Anleger

Kein Notenbanker dieser Welt würde auf einer Videokonferenz das Risiko eingehen, durch eine auch noch so kleine Anmerkung zur Geldpolitik ein Beben an den Finanzmärkten auszulösen. So zumindest die Hoffnung an der Börse, nachdem das jährliche Treffen in Jackson Hole wegen der Corona-Pandemie …