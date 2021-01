ESG-Rating: Warum ein Unternehmen trotzdem nicht nachhaltig sein muss

Nachhaltigkeit ist aktuell der bedeutendste Trend im Asset Management und die Integration von ESG-Kriterien in Anlageprozesse gilt vielen bereits als „license to operate“. Dabei greifen Vermögensverwalter in erster Linie auf die ESG-Scores zurück, die eine Handvoll an Rating-Agenturen liefert. Doch solch eine ESG-Integration sollte nicht mit nachhaltigem Investieren gleichgesetzt werden. Denn ESG-Ratings weisen Schwächen auf. Ein Beitrag von Louis Larere, Portfolio Manager SRI, Zadig Asset Management.