Wie vor Dotcom-Crash: Zahl der Börsengänge und Insiderverkäufe schießen nach oben

So verkauften 48 Topmanager von Konzernen aus dem S&P 500 Wertpapiere im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar. Über den gesamten S&P 500 hinweg gab es bis November Insiderverkäufe in Höhe von 63,5 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von etwa 50 Prozent entspricht. Marktbeobachter sprechen davon, dass es in diesem Jahr zu einer ähnlichen Verkaufswelle gekommen sei, als in der Dämmerung des Dotcom-Booms.

Dabei zeigt die Infografik, dass rund zwei Drittel der Insiderverkäufe dem Tech-Sektor zuzuordnen sind. Jene Sparte, die auch vor zwei Jahrzehnten für heftige Turbulenzen an den Börsen führte.

Dabei kannten nicht zuletzt Tech Aktien zuletzt vor allem eine Richtung: nach oben. Seit März 2019 stieg die Marktkapitalisierung von Meta (ehemals Facebook) um 475 Milliarden Dollar, Amazon und Apple kommen sogar auf Zugewinne in Höhe von 900 bzw. 2.000 Milliarden Dollar.

Google-Auswertungen legen hingegen nahe, dass sich die Bundesbürger gegenwärtig eher weniger für Tech Aktien interessieren. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar liegt gegenwärtig bei 14, wobei ein Wert von 100 für das größtmögliche relative Suchvolumen steht.