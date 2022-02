Europas Komplexität erfordert einen dynamischen Ansatz

Aufgrund seiner Verschiedenartigkeit wird Europa oftmals als komplexe Region angesehen und ist Synonym für eine „alternde“ Wirtschaft. Das schwache strukturelle Wachstum und die sehr niedrigen Anleiherenditen lassen den alten Kontinent für Anleger kaum attraktiv erscheinen. Doch wer sich auf die Suche begibt, kann innerhalb Europas zahlreiche Chancen ausfindig machen. Neben den allseits bekannten Spitzenreitern im Gesundheitswesen und im Luxusbereich hat Europa auch einige gut versteckte Innovationsschätze in so unterschiedlichen Bereichen wie Industrie, Technologie, Konsumgüter und Finanzen vorzuweisen. Unsere Portfoliomanager Keith Ney und Mark Denham sind seit vielen Jahren Experten für europäische Märkte und haben einen Anlageprozess entwickelt, der Unternehmen mit attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten identifizieren und gleichzeitig die für die europäischen Aktienmärkte typische Volatilität kontrollieren soll.

Verschiedene Instrumente zur Anpassung an alle Marktbedingungen

Europas Komplexität erfordert ein recht breites Spektrum an Instrumenten, um in Abhängigkeit der Marktchancen Risiken einzugehen – oder sich davor zu schützen. Aus diesem Grund kann der Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ein Engagement von 0% bis 50% an den Aktienmärkten halten und weist bei der modifizierten Duration eine breite Spanne auf (-4 bis +10). Das Jahr 2020 war ein gutes Beispiel für die Flexibilität, die das Mandat des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe bietet. Um dieser beispiellosen Situation Herr zu werden, setzten die Portfoliomanager auf eine Kombination aus Risikomanagement, effizienter Titelauswahl, Top-down-Portfolioaufbau sowie Marktexposures, um auf diese Weise Wertzuwächse zu generieren und gleichzeitig die Volatilität zu minimieren.

Ein sozial verantwortungsvoller Multi-Asset-Fonds

Während ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bei Aktienfonds zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist ihre Einbeziehung bei Multi-Asset Fonds seit langem ein schwieriges Thema. Auf Grundlage der Expertise von Mark Denham, der ESG-Kriterien seit vielen Jahren in seinen Anlageprozess integriert, haben wir den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe so konzipiert, dass daraus ein sozial verantwortungsvoller Multi-Asset Fonds entsteht (SFDR-Kategorie*: Artikel 8). Zu diesem Zweck verfolgen wir für alle Anlageklassen, in die wir investieren, einen sozial verantwortungsvollen Anlageansatz (SRI): Aktien, Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen. Dank unseres Anlageprozesses wurde der Fonds im Mai 2021 mit dem SRI-Label sowie im Februar 2021 mit dem Label „Towards Sustainability“ ausgezeichnet. Scope bewertet den Fonds mit einem “A” Rating und zeichnete Carmignac beim Investment Award 2022 als Besten Asset Manager ESG Spezialanbieter aus.

Erfahren Sie mehr über verantwortliches Investieren bei Carmignac

*SFDR: Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzen

