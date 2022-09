Fed Sitzung: „Wir erwarten eine Zinserhöhung von 0,75 bis 1 Prozent“

Preis-Rally an den Rohölmärkten treibt Kraftstoffpreise im Februar an

An den Preistafeln der deutschen Tankstellen ging es im Februar ausschließlich in eine Richtung: aufwärts. So kostete der Liter Super E10 laut der monatlichen Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken im bundesweiten Schnitt 1,3896 Euro und der Liter Diesel 1,2716 Euro. Das …