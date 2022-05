Invesco ernennt neuen Vertriebschef für EMEA

Invesco hat Oliver Bilal mit der Leitung seiner Vertriebsaktivitäten in der Region Europa, Naher/Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) betraut. Als Head of EMEA Distribution wird er an Doug Sharp, Senior Managing Director und Head of EMEA, berichten und aus Großbritannien heraus tätig sein.

Oliver Bilal, der zuvor Head of International Sales and Marketing bei Natixis Investment Managers war, bringt ein tiefes Verständnis der Vertriebslandschaft und umfassendes Branchenwissen mit in seine neue Position. Vor seiner Tätigkeit bei Natixis war er Head of EMEA bei UBS Asset Management, CEO der Baroda Pioneer Asset Management Company, Head of Sales & Marketing (Deutschland) bei Pioneer Investments (jetzt Amundi Pioneer) und European Head of Institutional Business Development and Consultant Relations bei Allianz Global Investors.

„Mit Oliver gewinnen wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb von Anlageprodukten und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. Ich freue mich, dass er zu Invesco kommt, um unser Wachstum und unsere Expansion in EMEA weiter voranzutreiben und unser hervorragendes Vertriebsteam zu leiten“, sagt Doug Sharp, Senior Managing Director und Head of EMEA.

Oliver Bilal, neuer Head of EMEA Distribution, ergänzt: „Invesco verfügt über ein umfangreiches weltweites Angebot an aktiven, passiven und alternativen Produkten und stellt die Zusammenarbeit und die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt. Das alles sind Qualitäten, die ich sehr schätze. Umso mehr freue ich mich darauf, diese Stärken gemeinsam mit dem EMEA-Vertriebsteam weiterzuentwickeln und das Wachstum und die Dynamik unserer Aktivitäten in der EMEA-Region mit voranzutreiben.“

Invesco ist ein unabhängiger globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar und zahlreichen globalen Investmentzentren. In der EMEA-Region vertreibt das Unternehmen mehr als 350 Anlageprodukte an private und institutionelle Kunden in Großbritannien, Irland, Kontinentaleuropa und den Vereinigten Arabischen Emiraten.