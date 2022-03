Neuer CEO bei Janus Henderson Investors

Ali Dibadj tritt die Nachfolge von Dick Weil an, der zum 31. März 2022 als CEO und Vorstandsmitglied zurücktreten wird. Mit Wirkung zum 1. April 2022 hat das Board Roger Thompson, Chief Financial Officer (CFO), zum Interims-CEO ernannt, bis Dibadj seine Funktion bei JHG antritt. Um eine geordnete Übergabe der Verantwortlichkeiten zu ermöglichen, wird Dick Weil dem Unternehmen bis zum 30. Juni 2022 als Berater zur Seite stehen.

Der 46-jährige Ali Dibad kommt von AllianceBernstein Holding L.P. (AB), wo er seit Februar 2021 als CFO und Head of Strategy sowie seit 2017 als Portfoliomanager für AB Equities tätig war. Zwischen April 2020 und Februar 2021 arbeitete er als Head of Finance und Head of Strategy bei AB. 2019 leitete er den Strategieausschuss von AB und war von 2006 bis 2020 als Senior Research Analyst bei Bernstein Research Services tätig, wo er von „Institutional Investor“ zwölf Mal als bester Analyst ausgezeichnet wurde. Bevor er zu AB kam, war er fast ein Jahrzehnt in Unternehmensberatungen tätig, unter anderem bei McKinsey & Company sowie Mercer. Dibadj hält einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften vom Harvard College und einen Juris Doctor von der Harvard Law School.

Richard Gillingwater, Vorsitzender des Board of Directors, sagt: „Wir freuen uns, dass wir Ali Dibadj als neuen CEO gewinnen konnten. Wir haben intensiv intern und extern nach einem neuen CEO gesucht, der sowohl unser Geschäft versteht als auch über die notwendige strategische Expertise verfügt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens im Sinne unserer Kunden und Aktionäre zu gestalten. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass Ali Dibadj die ideale Wahl ist, um unser großartiges Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen.“

Ali Dibadj dazu: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit solch talentierten Experten in einer für das Unternehmen und die Branche wichtigen Zeit. Ich bewundere seit langem das Bestreben von Janus Henderson, seinen Kunden hervorragende Anlage- und Serviceleistungen zu bieten. Das Managementteam, der Vorstand und ich freuen uns darauf, Wachstum und Innovationen zu entdecken, zu fördern und zu nutzen, um Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, Gesellschaft und alle Stakeholder schaffen.“