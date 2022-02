Das Säbelrasseln zwischen Ukraine, Russland und der NATO nimmt weiter an Fahrt auf. Auf der einen Seite hat Putin Hunderttausende Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert, auf der anderen Seite zeigt die Geschichte, dass man den USA auch nicht trauen darf, da die letzten Kriege alle mit Lügen begründet wurden. Um was geht es wirklich? Droht eine False Flag Aktion? Was sind die Ziele? Kommt ein Krieg? Ein Erklärstück von Marc Friedrich