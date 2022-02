Unternehmensanleihen aus Schwellenländern: Wo gibt es noch Renditen?

Technische Faktoren, Zinssätze, Geopolitik, China: Was gibt es an Neuigkeiten von den Märkten für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern? Na ja – die Fundamentaldaten sind ziemlich überraschend. Und die zunehmende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren für die Emittenten hat für frischen Wind gesorgt.

Das Umfeld der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern

Das globale Wirtschaftsumfeld für 2022 wird Anlegern für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern eine Herausforderung sein. Steigende Verbraucherpreise, Versorgungsengpässe und Rohstoffpreise schaffen die Voraussetzungen für steigende Zinsen. Die relative Ruhe, die durch die Einführung von Impfstoffen in den Industrieländern entstanden ist, wurde kürzlich durch die neue Omicron-Variante erschüttert – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Anleger müssen auf potenzielle Covid-19-Tail-Risiken vorbereitet sein, deren Auswirkungen über Jahre hinweg anhalten können.

Die grüne Szene

Wir rechnen damit, dass die technischen Daten insgesamt weiterhin günstig bleiben. Das Emissionsvolumen, das seit mehreren Jahren stark zugenommen hatte, dürfte sich im Jahr 2002 auf 450 bis 500 Milliarden US-Dollar neue Transaktionen belaufen, wobei rund 100 Milliarden US-Dollar auf Nettoneufinanzierungen nach Rückzahlungen von Kupons und Rückzahlungen kommen. Die Nachfrage der Anleger nach EM-Unternehmensanleihen als eigenständige Anlageklasse dürfte zunehmen, während das absolute Emissionsvolumen ausreicht, um starke Diversifikationsmöglichkeiten zu bieten.

Nachhaltigkeitsanleihen dürften fast ein Fünftel der Neuemissionen ausmachen, von denen etwa die Hälfte in der Kategorie der grünen Anleihen erwartet wird. Dies könnte eine neue Gruppe von Anlegern für diese Anlageklasse gewinnen.

Bewertungsszenario

Unser Kernszenario geht von einer Rendite von 3-6 Prozent über 12 Monate aus (in Dollar gerechnet). Die realisierten absoluten Renditen werden stark vom Verlauf der US-Treasury-Renditen abhängig sein. Wir gehen von globalen EM-Unternehmensausfallraten von 3-4 Prozent im Jahr 2022 aus, was einem „fairen Wert“ des CEMBI BD-Index von etwa 250 Basispunkten entspricht und ein Spread-Einengungspotenzial von etwa 60-70 Basispunkten impliziert, vor allem im Segment der niedrigeren Ratings. Obwohl sich die heutigen Spreads unter den historischen Durchschnittswerten bewegen, scheinen sie die Kreditverbesserungen der letzten Quartale einzupreisen.

Obwohl der absolute Spread des Marktes für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern unter dem historischen Durchschnitt liegt, stellen wir fest, dass die Fundamentaldaten die Verbesserungen der Unternehmensanleihen integrieren, die wir in den letzten Quartalen beobachtet haben.

Christopher Mey, Candriam

Schwierigkeiten machen einen stärker

Grundsätzlich bestehen Unternehmen aus Schwellenländern den Gesundheitscheck mit Bravour. Während Basiseffekte zu den Vergleichen mit dem Vorjahr beigetragen haben, sind wir beeindruckt von dem proaktiven Bilanz- und Liquiditätsmanagement, dessen Zeuge wir wurden. In vielen Fällen sind die Emittenten von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern bereits auf das EBITDA-Niveau 2019 zurückgekehrt; und dies bei steigenden EBITDA-Margen. Die Nettoverschuldung verbesserte sich von einem Faktor von durchschnittlich rund 2,3 auf 1,7 im Jahr 2021, wobei sich die Zinsdeckung erhöht hat. Die Liquidität ist in den meisten Sektoren auf einem sehr günstigen Niveau.

In den sinkenden Ausfallraten sind sich verbessernde Kredit-Trends erkennbar. Die Ausfallraten stiegen während des Höhepunkts des Covid-Ausbruchs im Jahr 2020 sprunghaft an und durchbrachen erstmals seit dem Rohstoffeinbruch 2015-2016 und erst zum zweiten Mal seit der Großen Finanzkrise 2007-2008 die 5-Prozent-Marke. Seit den Tiefständen der Covid-Finanzkrise am Ende des 1. Quartals 2020 konnten wir eine deutliche Verbesserung der Ausfälle beobachten, seitdem die Pandemie voranschreitet, die Wirtschaft wieder geöffnet und Impfstoffe eingeführt wurden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Ausfallraten Anfang 2022 wieder steigen werden, erwarten wir, dass sich die Ereignisse auf den chinesischen Immobiliensektor konzentrieren werden, wo erhöhte Unsicherheit und eine Reihe hochkarätiger Ausfälle Auswirkungen haben werden. Einige schwächer bewertete chinesische Entwickler weisen im 1. Quartal 2022 hohe Laufzeiten auf und dürften mit Finanzierungsschwierigkeiten konfrontiert sein.

Emittenten, die Nachhaltigkeit anerkennen

Für ESG-orientierte Anleger verändert sich das Umfeld drastisch. Während die Besonderheiten der europäischen SFDR-Vorschriften in erster Linie europäische Vermögensverwalter betreffen, gewinnt das Thema bei Finanzintermediären und Emittenten aus Schwellenländern an Fahrt. Erfreulicherweise beobachten wir eine höhere Transparenz der Investor Relations-Abteilungen, einen aktiveren Dialog und eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Diese Fortschritte führen zu einem deutlichen Anstieg von nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen, während ein neuer Anlegerkreis von diesen Chancen angezogen wird.

Wahlkalender

Der Wahlkalender ist eine häufige Volatilitätsquelle in den Schwellenländern; und 2022 scheint diesbezüglich ein großes Jahr zu werden. Im Mai finden zwei Präsidentschaftswahlen statt: in Kolumbien und auf den Philippinen. Die wichtigste Wahl wird jedoch die in Brasilien sein, die in Oktober stattfindet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Aufsteigen und Abebben des politischen Zyklus in diesen großen Schwellenländern die Spreads des Unternehmenssektors im Zusammenhang mit den Wahlterminen beeinflussen werden, da die Anleger die Kandidaten und die Auswirkungen ihrer Manifestation abwägen.

Makroökonomische Trends

Das „Tapering“ der FED, die Entwicklung der Kernrenditen und das Tempo ihrer Anpassung werden einen erheblichen Einfluss auf die Renditen haben. Rohstoffe befinden sich auf einem relativ hohen Niveau, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die Dynamik die Bilanzen der rohstofforientierten Emittenten erheblich verbessern wird.

Die Geopolitik wird ein weiterer wichtiger Renditetreiber sein, da die territorialen Ambitionen in China mit den Interessen der USA im asiatisch-pazifischen Raum kollidieren, während die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine steigen.

Die Spreads von chinesischen Immobilienanleihen erreichten jetzt ein extrem attraktives Niveau. Auf den Sektor entfallen nun 22 Basispunkte bzw. 7 Prozent der Benchmark CEMBI Broad Diversified Spread bei einer Indexgewichtung von nur 1,6 Prozent für alle EMD Corporate Bonds.

Wo verstecken sich die Überraschungen?

Niemand wird überrascht sein, wenn chinesische Immobilien, geopolitische Spannungen, Wahlen und die Entwicklung der US-Zinssätze die Analysten in diesem Jahr beschäftigen werden.

Doch trotz der Pandemie sorgen überraschend gute Kreditkennzahlen und technische Daten für attraktive Aussichten bei Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Die erwartete Emission nachhaltigkeitsorientierter Anleihen, die selbst für reife Märkte neu sind, ist eine angenehme Überraschung, die eine neue Gruppe von Investoren anziehen dürfte. Etwas, worauf Sie sich freuen können!

Dennoch wird 2022 ein schwieriges Jahr für Investoren, die ihre Portfolios in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern diversifizieren möchten. Selektivität und ESG-Integration könnten abermals die Schlagworte bei der Umsetzung dieser Strategien sein.