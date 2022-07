Meag investiert in erneuerbare Energien in Spanien

Die Mittel werden in vier Windparks und ein Solarkraftwerk fließen, die sauberen Strom für mehr als 250.000 Haushalte liefern können.

Von den vier Windparks ist einer in Palencia in der Region Kastilien und León bereits in Betrieb, die drei anderen sowie das Solarkraftwerk befinden sich noch in der Entwicklung und werden nach Fertigstellung, Betrieb und Anschluss an das Netz eine Gesamtkapazität von 206 Mega Watt (MW) haben. Die weiteren Windparks werden in Soria (Kastilien und León) sowie in Albacete (Kastilien-La Mancha) errichtet, das Solarkraftwerk mit einer Leistung von acht MW in Cuenca (Kastilien-La Mancha).

Holger Kerzel, Global Head Illiquid Assets und Geschäftsführer der Meag: „Der Bedarf an erneuerbaren Energien in Europa ist enorm und wird weiter steigen. Die iberische Halbinsel bietet gute Voraussetzungen, grünen Strom zu erzeugen und gleichzeitig stabile und attraktive grüne Renditen zu erzielen.“

Die fünf Anlagen werden bei ihrer Inbetriebnahme, voraussichtlich zwischen 2022 und 2024, in der Lage sein, jährlich rund 675.000 MWh saubere Energie erzeugen, was dem Verbrauch von über 250.000 spanischen Haushalten entspricht, und jährliche CO2-Emissionen in Höhe von rund 240.000 Tonnen vermeiden.

Capital Energy ist ein spanischer Stromversorger und Projektentwickler im Bereich erneuerbarer Energien.