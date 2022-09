Sparen bei den Top-100 Banken: Lohnt sich das?

Von den 100 größten deutschen Banken nach Bilanzsumme gewähren immerhin 46 ein Tagesgeld bzw. 38 eine Sparanlage mit dreimonatiger Kündigungsfrist (Sparbuch) für Privatkunden. Der Haken: Die Bilanzriesen sind in der Regel besonders knausrig, wenn es um die Zinsen dieser Angebote geht. Trotz Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es aktuell bei den Top-100 Banken durchschnittlich nur 0,022 Prozent Tagesgeldzinsen und 0,016 Prozent aufs Sparbuch. Das ergab eine aktuelle Erhebung von Tagesgeldvergleich.net. Zum Vergleich: Der Durchschnittszins bei den Anbietern im Vergleich des Finanzportals liegt bei 0,17 Prozent und die höchsten Zinsen bei 0,55 Prozent.

Unter den Top-100 gibt es lediglich drei Banken, die mehr als 0,01 Prozent p. a. beim Tagesgeld anbieten: Die Volksbank eG – Die Gestalterbank, die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) sowie die IKB.

Bisher nur Verwahrentgelte gestrichen

„Wir gehen davon aus, dass die Leitzinserhöhung die Sparzinsen demnächst wieder in Bereiche zwischen 0,75 bis 1,00 Prozent bewegt – zumindest in der Spitze“, erklärt Daniel Franke, Betreiber des Finanzportals. Das gelte aber vorwiegend für Direktbanken. Die Banken und Sparkassen aus den Top-100 hätten bisher vielfach nur die unrühmlichen Verwahrentgelte entfernt. Mitunter fehlten Sparanlagen für Neukunden gänzlich. „Aus Kostengründen gestrichen in der Niedrigzinsphase. Gerade bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken sollte das Revival der Sparzinsen aber bald beginnen – das wäre gegenüber der Kundschaft nur fair“, so Franke weiter.

Hinweis

Bei 45 der Top-100 Banken wird kein oder nur ein eingeschränktes Privatkundengeschäft angeboten. Es handelt sich u. a. um Landesbanken, Förderbanken, Bausparkassen und Depotbanken.

Die Auswertung der Sparzinsen der Top-100 Banken in Deutschland findet sich unter https://www.tagesgeldvergleich.net/veroeffentlichungen/sparzinsen-der-100-groessten-banken-deutschlands.html