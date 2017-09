Doric macht Online-Plattform zur Chefsache

Mit Wirkung zum 1. September 2017 hat Bernd Reber die Geschäftsführung von Vestinas, der Online-Plattform der Doric Gruppe aus Offenbach, übernommen.

Als Gründungsgesellschafter von Doric und Geschäftsführer der Konzernobergesellschaft verantwortet er unter anderem die Bereiche Risikomanagement und Fondsverwaltung im Konzern. Seine umfangreiche Erfahrung werde Reber nun bei Vestinas direkt einbringen können, so die Mitteilung des Unternehmens.

Gleichzeitig tritt Andrea Lindlmaier als Geschäftsführerin zurück. Nachdem sie den organisatorischen Aufbau von Vestinas während der Gründungsphase begleitet hat, wird sie sich nun wieder auf andere Aufgaben in der Doric Gruppe fokussieren.

Weitere Online-Emissionen geplant

Weiterer Geschäftsführer von Vestinas bleibt Axel Wünnenberg. Er ist Immobilienökonom und Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Wünnenberg ist seit vielen Jahren innerhalb der Doric Gruppe tätig und verantwortet den Bereich Immobilienakquisition und das Portfoliomanagement.

Nach der Platzierung einer ersten Festzinsanleihe mit einem Volumen von 2,5 Millionen Euro in Tranchen ab 1.000 Euro über die Online-Plattform sollen in Kürze weitere Angebote an Geldanlagemöglichkeiten von Vestinas folgen, kündigt das Unternehmen an. (sl)

Foto: Doric