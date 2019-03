Lars Schnidrig rückt zum CEO von Corestate auf

Der Aufsichtsrat der Corestate Capital Holding S.A., zu der unter anderem der Asset Manager Hannover Leasing gehört, hat Lars Schnidrig für vier Jahre zum neuen Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands berufen. Er hat ein ambitioniertes Ziel.

Der 46-jährige Lars Schnidrig war bisher Finanzvorstand und übte die Funktionen des CEO und Vorstandsvorsitzenden nach dem abrupten Ausscheiden von Dr. Michael Bütter seit 31. Dezember 2018 interimistisch aus. Zugleich wurde der Vorstandsvertrag von Co-Founder Thomas Landschreiber als Chief Investment Officer (CIO) für weitere drei Jahre verlängert, teilt Corestate mit.

“Ich werde nun alles an die weitere Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsziele setzen”, sagt Schnidrig. “Gemeinsam mit Thomas Landschreiber möchte ich Corestate zur attraktivsten Plattform für Immobilien-Investments in Europa entwickeln“, so der neue CEO weiter.

In dem zweiköpfigen Vorstand wird Schnidrig fortan die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die zentralen Bereiche M&A, Finanzen, Investor Relations, Kommunikation, Recht und Personal verantworten. Das operative Geschäft der Gruppe mit den Schwerpunkten Equity Raising und Investment Management wird weiterhin in den Händen von Thomas Landschreiber liegen.

Zwei weitere Aufsichtsräte geplant

Die Gesellschaft wird zudem den Aufsichtsrat um zwei Sitze auf insgesamt fünf Mitglieder erweitern. Mit Jonathan Lurie stehe bereits der erste Kandidat fest. Er verfüge über 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche bei führenden Unternehmen in allen wichtigen europäischen Regionen und Anlageklassen.

Lurie ist demnach derzeit Senior Advisor Real Estate bei McKinsey & Company und Managing Partner bei Realty Corporation. Zuvor arbeitete er als Managing Director, Real Estate Asset Management bei Blackstone, als Head of Real Estate Investment Management Europe bei Goldman Sachs sowie als Director bei Tishman Speyer in London und New York. (sl)

Foto: Corestate