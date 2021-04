Exporo verstärkt Advisory Board mit Ex-CEO der Interhyp AG

Michiel Goris war bis 2017 sieben Jahre lang CEO der Interhyp AG, dem größten Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland, teilt Exporo mit. Vor seinem Wechsel in die Immobilienfinanzierung verantwortete der gebürtige Niederländer verschiedene Bereiche und Gesellschaften der ING Group in leitenden Funktionen. Er war unter anderem im Vorstand der ING Direct in Amsterdam sowie der ING-DiBa in Frankfurt.

Goris verfügt über langjährige internationale Management-Erfahrung insbesondere in den Bereichen Finanzen, Sales und Marketing, so Exporo. Durch den Vorsitz im Aufsichtsrat der Baufi24 AG sowie eine Vielzahl von weiteren Beiratsmandaten bei verschiedenen Fintech-Unternehmen gelte er als Kenner der Branche.

„Wir freuen uns außerordentlich, mit Michiel Goris einen so erfahrenen internationalen Manager und Berater für unser Advisory Board gewonnen zu haben. Durch seine Expertise im Bereich der Immobilienfinanzierung und in der Begleitung von Wachstumsstrategien wird Michiel Goris uns mit seinem Rat ein sehr wertvoller Begleiter bei unseren zukünftigen Vorhaben sein“, sagte Simon Brunke, Co-CEO und Gründer von Exporo.

Dem Exporo Advisory Board gehören mit Dr. Axel Wiandt und Dr. Hauke Brede bereits namhafte Persönlichkeiten an. Wiandt unterstützt das Fintech-Unternehmen im Bereich Banking und Brede im Bereich Risk. Das Gremium berät den Vorstand der Exporo AG in allen strategischen Fragen sowie der künftigen Ausrichtung des Unternehmens.

Foto: Exporo