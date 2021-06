ILG Gruppe geht früher ins Risiko

Im Fokus der neuen Einheit stehen Stand-Alone-Lebensmittel-Vollsortimenter und -Discounter sowie rein nahversorgungsorientierte Fachmarktzentren mit Wertsteigerungspotential, teilt ILG mit. In der Startphase stehen Objekte der Risikoklasse Value Add im Fokus, welche durch vertragliche oder bauliche Maßnahmen eine Wertsteigerung erfahren sollen.

Gebündelt werden die Aktivitäten in der neu gegründeten ILG Projektentwicklung GmbH. Daneben sucht ILG weiterhin Core/Core+-Objekte für Ankäufe durch ihre bestehenden Fonds. Durch das erweiterte Kompetenzprofil im Bereich Projektentwicklung strebt sie zudem Synergien für die betreuten Fonds an.

Neuer Kollege für den Geschäftsbereich

„Mit Gründung der eigenen Projektentwicklungssparte entwickeln wir unsere Einzelhandelskompetenz konsequent weiter“, so Dr. Maximilian Lauerbach, geschäftsführender Gesellschafter der ILG Holding GmbH. Dafür hat er mit Tobias Drasch einen neuen Kollegen für den Aufbau dieses Geschäftsbereichs und als geschäftsführenden Gesellschafter der ILG Projektentwicklung GmbH an Bord geholt.

Der Betriebswirt und Immobilienökonom (IREBS) besitzt der Mitteilung zufolge mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Einzelhandel und in der Projektentwicklung für Handelsimmobilien. Nach Stationen im Lebensmittel- und Textileinzelhandel war er die letzten 14 Jahre für den Projektentwickler Ratisbona Handelsimmobilien tätig, zehn Jahre davon als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung. „Die Optimierung und Neupositionierung von Bestandsobjekten hat gerade in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, der Schonung von Ressourcen und der Vermeidung neuen Flächenverbrauchs. Dieser Trend wird auch weiter anhalten“, so Drasch.