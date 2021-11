Neuer Leiter Immobilienfinanzierung bei ZBI

Wechsel bei Axa: Alexander Vollert wird neuer COO der Axa Gruppe in Paris, Thilo Schumacher neuer CEO von Axa Deutschland

Dr. Alexander Vollert, seit 2016 CEO der Axa Konzern AG, wird zum 1. Dezember 2021 neuer Chief Operating Officer der Axa Gruppe in Paris. Seine Nachfolge als CEO in Deutschland übernimmt Dr. Thilo Schumacher, derzeit Vorstand des Ressorts Personenversicherung bei Axa in Köln.