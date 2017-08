Air Berlin: Ausgang für vier Fonds noch offen

Die Allianz legt auf ihrem deutschen Heimatmarkt deutlich zu. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8 Prozent auf knapp 18,2 Milliarden Euro, wie die Versicherung am Donnerstag mitteilte. Den größten Sprung gab es mit einem Plus von 13 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro in der größten Sparte Lebensversicherung, einer traditionellen Domäne.