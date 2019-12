Die Top-Verdiener unter den YouTube-Stars

YouTube hat sich zum Milliarden-Business entwickelt mit dem sich gut Geld machen lässt. Was die Stars unter den YouTubern geschätzt verdienen.

26 Millionen US-Dollar hat der YouTuber Ryan Kaji vom 1. Juni 2018 bis zu 1. Juni 2019 eingenommen und ist damit die Nummer 1 im Forbes-Ranking der bestbezahlten YouTube-Stars. Das besondere an dem Texaner: Er ist gerad einmal acht Jahre alt. Berühmt geworden ist Kaji mit Videos, in denen er neues Spielzeug vorstellt und es bewertet. Noch jünger ist Anastasia Radzinskaya (5 Jahre), die es mit ihren Videos, die sie beispielsweise beim Spielen mit ihrem Vater zeigen, auf Einnahmen in Höhe von 18 Millionen US-Dollar bringt. Erfolgreichster Europäer im weitgehend US-amerikanisch dominierten Ranking ist der Schwede PewDiePie.