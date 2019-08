„Es kommt immer auf die einzelne Strategie und den richtigen Manager an“

Hedgefonds haben sich im laufenden Jahr so gut entwickelt wie seit 2009 nicht mehr. Bis Ende Juli 2019 profitierten vor allem Manager, die systematische Handelsstrategien (+ 7,7% YTD) umsetzen vom Auf- und Ab an den Börsen in der ersten Jahreshälfte.

Dabei sah es noch vor wenigen Monaten so aus, als ob die Anlageklasse die Erwartungen der Investoren nicht erfüllen würde. Der marktbreite „Barclay Hedge Fund Index“ war im vierten Quartal des Jahres 2018 gemeinsam mit den Aktienmärkten in die roten Zahlen gerutscht. Eigentlich sollten Hedgefonds eine Korrelation zu Aktieninvestments jedoch ausschließen. Doch eine Gesamtbetrachtung ist bei Hedgefonds mit Vorsicht zu genießen.

Performance des Mangers wichtiger als Entwicklung des Gesamtmarktes

„Hedgefonds sind keine homogene Assetklasse, denn jeder Manager verfolgt immer eine eigene individuelle Strategie. Es kommt daher auch nicht auf die Wertentwicklung des Gesamtmarktes an, sondern immer auf die Performance der jeweiligen Einzelstrategie bzw. des einzelnen Managers“, sagt Marcus Storr, Head of Alternative Investments bei FERI.

Demnach hätten insbesondere Relative Value- und Tactical Trading-Strategien, zu der auch Global Macro sowie Managed Futures Fonds gehören, im schwierigen vierten Quartal 2018 besser abgeschnitten als der Rest des Marktes. Relative Value-Strategien verloren zum Jahresende 2018 nur leicht, Tactical Trading-Strategien stemmten sich sogar gegen den Abwärtstrend und verbuchten Gewinne.

Der Anlagestil muss zum Marktumfeld passen

Relative Value Manager versuchen, kurzfristig Gewinne aus den Kursschwankungen und Zinsunterschieden an den internationalen Kapitalmärkten zu erzielen. Tactical Trading Manager nutzen die höhere Volatilität an den Aktienmärkten und die Divergenzen zwischen Wirtschaftswachstum und Geldpolitik, um Gewinne zu erzielen.

Im aktuellen Marktumfeld bieten sich damit für beide Anlagestile Chancen. „Insgesamt unterliegt die Wertentwicklung von Hedgefonds deutlich weniger Schwankungen als der globale Aktienmarkt. Hedgefonds bleiben damit unverzichtbar für jeden Investor, der sein Portfolio breit diversifizieren und zugleich stabilisieren will“, so Storr.

