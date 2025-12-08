Newsletter
Zusammenschluss von Helvetia und Baloise: Mehr Marktpräsenz und breiteres Angebot

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Puzzleteile, die zusammengesteckt werden, Fusion, Passgenau, Zusammenschluss
Foto: Smarterpix/AndreyPopov
Helvetia und Baloise bündeln ihre Kräfte.

Mit dem vollzogenen Zusammenschluss von Helvetia und Baloise entsteht ein neuer Versicherer mit breiter Marktpräsenz in Deutschland. Rund drei Millionen Kunden und ein großes Vertriebsnetz bilden die Basis für den gemeinsamen Auftritt. Welche Veränderungen nun folgen, zeigt die neue Organisationsstruktur.

Helvetia und Baloise bündeln ihre Kräfte und haben sich zur Helvetia Baloise Holding AG zusammengeschlossen. Der Zusammenschluss der Helvetia Holding und der Baloise Holding ist seit dem 5. Dezember 2025 rechtlich vollzogen.

Für den deutschen Markt bedeutet dies den Start von Helvetia Baloise mit rund drei Millionen Kunden und mehr als 700 Exklusivvermittlern. Beide Unternehmen verfügen über eine lange Tradition in Deutschland und wollen ihre Stärken künftig unter einer gemeinsamen Führung bündeln.

Vorstandsvorsitzender Jürg Schiltknecht sieht im Zusammenschluss der beiden Unternehmen erhebliches Potenzial. „Helvetia und Baloise blicken in Deutschland jeweils auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Nun schaffen wir einen neuen, starken Player im deutschen Versicherungsmarkt mit dem Ziel, einen hohen Mehrwert für unsere Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen, Kundinnen und Kunden zu schaffen“, sagt er.

Die Kunden sollen durch ein breiteres Produkt- und Dienstleistungsangebot profitieren. Laut Schiltknecht will Helvetia Baloise in den zentralen Sparten zu den zehn größten Maklerversicherern zählen und mit über 700 Exklusivvermittlern über ein weitreichendes Vertriebsnetz verfügen.

Neue Führungsstruktur und Zuständigkeiten

Die Organisation von Helvetia Baloise Deutschland steht bereits fest. Neben Schiltknecht gehören dem Vorstand Barbara Ries für Leben und interne Dienste, Christoph Willi für das Nichtlebengeschäft, Burkhard Gierse für Finanzen und Kapitalanlagen, Matthias Hilgert für IT und Integration sowie Kirsten Granzer für Human Resources an.

Damit ist die Führungsstruktur für die kommenden Integrationsschritte definiert. Für bestehende Kunden ändert sich vorerst nichts. Verträge und Versicherungsschutz bleiben unverändert gültig. Beide Marken bleiben im Markt sichtbar und führen ihre Produktportfolios zunächst weiter.

Markenauftritt und Harmonisierung der Produkte

Der neue gemeinsame Markenauftritt ist für den 15. April 2026 geplant und soll im Rahmen des Capital Markets Day vorgestellt werden. Ab Mai 2026 beginnt die Harmonisierung der Produktlandschaften für Makler, ab Juli 2026 folgen die Bereiche des Exklusivvertriebs. Ziel ist es, mittelfristig ein abgestimmtes Angebot über alle Vertriebskanäle bereitzustellen.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

